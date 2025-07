Ars, avvio in salita per la manovra. Dagnino: «Contiene temi che vanno trattati con urgenza»

Questa mattina è saltata la seduta della Commissione Bilancio dell’Ars dedicata all’avvio dell’esame del ddl sulle Variazioni di bilancio e ci si riprova nel pomeriggio. «Investimenti, strade provinciali, liste d’attesa, extra-costi a carico dei Comuni per il trasporto dei rifiuti all’estero, contrasto alla siccità: sono alcune delle misure - ha detto l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino - contenute nelle variazioni di bilancio. Per quanto ci riguarda sono punti prioritari per il governo Schifani e riteniamo che sia opportuno trattarli con urgenza».