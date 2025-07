Almaviva, niente intesa: il futuro di 388 lavoratori di Palermo e Catania appeso a un filo

Si è conclusa con un mancato accordo la procedura Almaviva Contact al tavolo ministeriale di oggi. Lo rende noto la società: «L’ulteriore disponibilità dell’azienda, in caso di esito positivo della procedura che si chiudeva con l’incontro di oggi, a destinare ai lavoratori, attraverso lo strumento dell’incentivo all’esodo, l’ammontare di circa quattro milioni di euro per accompagnare l’indennità Naspi non è stata accolta dalle organizzazioni sindacali. La vertenza riguarda 487 lavoratori in Italia, 388 dei quali a Palermo e Catania.

«La proposta - spiega Almaviva Contact - avrebbe consentito all’intera platea dei lavoratori di ricevere per i prossimi due anni un trattamento economico superiore a quello attualmente percepito, assicurando continuità e stabilità del reddito per un ampio arco temporale utile a realizzare le iniziative di ricollocamento preannunciate dalle istituzioni competenti. Il diniego sindacale è giunto dopo ore di trattativa, nonostante il termine della cassa integrazione per cessazione sia previsto per il 31 luglio e nonostante l’accordo del 7 gennaio 2025 sottoscritto in sede ministeriale avesse sancito il comune impegno a non richiedere ulteriori proroghe per un ammortizzatore conservativo già ampiamente prorogato ed in deroga».