Allerta caldo, D’Anca (Filca Cisl Sicilia): vigilare sulla sospensione delle attività nelle ore di punta

«Di fronte all’allerta caldo con ondate di calore che hanno fatto registrare il picco, con impennate che hanno toccato il livello tre (il più alto) chiediamo che vengano potenziati i controlli nei cantieri per vigilare sull’adozione del decreto di sospensione delle attività lavorative nelle ore di punta perché soprattutto nei cantieri più piccoli si continuano a segnalare inadempienze da parte dei datori di lavoro con gravi rischi per l’incolumità dei lavoratori». Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca.

«Auspichiamo - prosegue D'Anca - che già fino a domenica, dove è previsto che si possono addirittura toccare i 45 gradi, ci si attivi per potenziare le visite nei cantieri anche in quelli più grandi dove magari per scadenze contrattuali e per una corsa contro il tempo nella consegna dei lavori si costringono i lavoratori a non prevedere interruzioni, sottoponendoli allo stress termico. Urgono dei controlli a tappeto perché altrimenti tutto il nostro sforzo nel portare avanti una battaglia come quella che ha portato all’approvazione del decreto da parte della Regione, con largo anticipo rispetto all’anno scorso, può essere vanificata e soprattutto si rischia che si possa piangere l’ennesima vittima sul lavoro».