Mobilità sostenibile in Sicilia, Poste presenta il piano per l’installazione di colonnine elettriche nei comuni

È stato presentato presso la sede di ANCI Sicilia, a Palermo, il progetto di Poste Italiane per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici in spazi pubblici messi a disposizione dalle amministrazioni comunali dell’Isola. L’iniziativa, senza costi per la Pubblica Amministrazione, rientra nel più ampio programma Polis e mira a promuovere la mobilità sostenibile anche nei piccoli centri.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti aziendali, il presidente di ANCI Sicilia Paolo Amenta, il segretario generale Mario Emanuele Alvano e numerosi sindaci siciliani.

«Questa giornata di confronto – ha dichiarato Amenta – consolida un processo virtuoso che, grazie a Polis, contribuisce a contrastare la desertificazione dei servizi nei piccoli comuni. L’installazione delle colonnine rappresenta un ulteriore segnale di attenzione al territorio e alla sostenibilità».

Ad oggi, Poste Italiane ha già installato 97 colonnine elettriche in 56 comuni siciliani, per un totale di 194 prese di ricarica. Le postazioni saranno accessibili 24 ore su 24, anche a chi non è cliente di Poste, e una volta completate le procedure amministrative, potranno essere utilizzate secondo le condizioni previste dal gestore del servizio, esterno all’azienda.