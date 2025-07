Palermo, al via le stabilizzazione all'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello

La direzione strategica dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello ha avviato le procedure di stabilizzazione del personale precario, sia del comparto che della dirigenza, in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In particolare, sono stati banditi vari avvisi pubblici rivolti al personale dei profili sanitari, socio-sanitari, amministrativi, tecnici e professionali dell’area del comparto sanità, della dirigenza sanitaria e della dirigenza professionale tecnica e amministrativa (Pta), ai fini della stabilizzazione ai sensi della Legge 234 del 30/12/2001, come di seguito indicati:

Dirigenza medica: Chirurgia maxillofacciale, n.2 posti; Endocrinologia, n.2; Gastroenterologia, n.1; Ginecologia e Ostetricia, n.5; Malattie dell’apparato respiratorio, n.8; Medicina d’Emergenza-Urgenza, n.2; Pronto soccorso pediatrico, n.1; Nefrologia, n.1; Reumatologia, n.1; Urologia, n.1. Dirigenza sanitaria non medica: Odontoiatra dirigente, n.1 posto; Biologo dirigente, n.3.

Area Comparto: Infermiere, n.79 posti; Fisioterapista, n.4; Ostetrica, n.6; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, n.16; Tecnico sanitario di radiologia medica, n.12; Assistente sociale, n.1; Assistente tecnico geometra, n.3; Collaboratore tecnico professionale - Statistico, n.4; Collaboratore amministrativo - professionale, n.1.