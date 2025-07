Coldiretti Sicilia ai deputati regionali: «Approvate la riforma dei consorzi di bonifica, basta rinvii»

«L'Assemblea Regionale Siciliana approvi il Disegno di Legge di riordino dei consorzi di bonifica in discussione domani martedì 22 luglio e dia un segnale di responsabilità». È l'invito che Coldiretti Sicilia rivolge ai parlamentari chiamati a votare ancora una volta i vari capitoli di una norma che potrebbe dare una svolta nel servizio di irrigazione delle nelle campagne.

«Sono decenni - sottolinea Coldiretti Sicilia - che i consorzi di bonifica sono commissariati e non approvare la riforma solo per interessi di partito significa non considerare le giuste rimostranze degli agricoltori in un'annata come quella in corso dove le alte temperature stanno determinando la lievitazione dei costi. Servono strutture snelle con il contributo di chi usufruisce del servizio e cioè gli agricoltori».

«Si tratta di dare un segnale forte verso uno rinnovamento e ripetiamo un grande segno di responsabilità verso migliaia di aziende - aggiunge Coldiretti Sicilia -. Basta rinvii e basta beghe politiche. Gli agricoltori hanno bisogno dell'acqua soprattutto in un'annata dove il servizio è partito in ritardo a causa della grave situazione finanziaria in cui versano i consorzi e che la riforma rimetterebbe in bonis, nonché a causa dei lavori di manutenzione avviati tardi», conclude l'organizzazione agricola.