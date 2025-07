Nuove agevolazioni per il turismo, incontro il 22 luglio alla Camera di Commercio Palermo Enna

Un’occasione di confronto e approfondimento sul nuovo Avviso della Regione Siciliana, pensato per sostenere la crescita e l’innovazione nel comparto turistico locale. Si terrà martedì 22 luglio alle 11, nella Sala Terrasi della Camera di Commercio di Palermo Enna, in via Emerico Amari, 11, il convegno dal titolo “Le opportunità per il territorio dell’Avviso FSC 2021–2027 Regione Siciliana: Agevolazioni per le imprese del settore turistico-ricettivo”.

L’iniziativa, rivolta alle imprese del settore turistico-ricettivo, punta a far conoscere le misure di sostegno previste dal programma FSC, che prevedono agevolazioni per investimenti nella riqualificazione dell’offerta turistica e nel potenziamento delle strutture ricettive. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per favorire uno sviluppo sostenibile e competitivo del sistema turistico siciliano.

«Il comparto turistico rappresenta un asset strategico per l’economia siciliana e con questo incontro vogliamo offrire alle imprese strumenti concreti per accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso FSC 2021–2027, favorendo investimenti capaci di generare occupazione, qualità e innovazione», dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna.