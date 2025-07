Confartigianato Palermo sulla nuova guida dell’Autorità Portuale: «Si scelga per competenza e visione strategica»

Confartigianato Imprese Palermo guarda con attenzione al dibattito in corso sulla designazione del nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in sostituzione di Pasqualino Monti, e ribadisce la necessità che la scelta ricada su una figura dotata di competenze solide, capacità di visione e conoscenza del territorio. In queste settimane sono emersi con forza i nomi di due candidati: Luca Lupi, e Annalisa Tardino.

«La portualità siciliana, e in particolare quella dell’area occidentale che comprende Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle, è un’infrastruttura strategica non solo per il traffico commerciale e turistico, ma per l’intero sistema economico regionale – dice Giuseppe Claudio Terruso, presidente di Confartigianato Palermo –. Occorre, pertanto, un profilo in grado di garantire continuità progettuale e capacità di interlocuzione ai più alti livelli, tanto nazionali quanto europei. Non è scontato che un tecnico sia la giusta soluzione di continuità, come non è neppure detto che chi nasce dalla politica non può avere le competenze necessarie per ricoprire questo ruolo».