IM*MEDIA compie 30 anni: una storia siciliana che parla al mondo

Trent’anni di visione, radici siciliane e innovazione continua. Il 18 luglio IM*MEDIA, storica digital agency nata a Palermo nel 1995, celebra il suo trentesimo anniversario con un grande evento nel giardino della sede, nel cuore antico della città. In questa occasione, all’agenzia sarà conferita anche la Medaglia celebrativa della Città di Palermo.

Fondata quando il digitale era ancora un territorio tutto da esplorare, IM*MEDIA ha creduto sin da subito nel potenziale della comunicazione come motore di trasformazione per imprese, persone e territori. Oggi conta oltre 50 professionisti, un portafoglio clienti che spazia dal lusso all’autonoleggio, dal vino all’editoria, e sedi anche a Milano e Firenze.

Una storia cominciata con il progetto pionieristico InfoCasa e consolidata con i CD-ROM interattivi del Commissario Montalbano per Sellerio Editore, che hanno segnato un punto di svolta per l’editoria multimediale. Da allora, collaborazioni prestigiose con brand come Ferrero, Cassina, Panerai, Banfi, Mandrarossa e Cusumano hanno rafforzato la reputazione dell’agenzia a livello nazionale.