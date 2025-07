Un ponte tra le Madonie e il mondo arabo con ITS: nuove sinergie con la Camera di Commercio italiana a Dubai

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere da vicino la missione e le attività dell’ITS Madonie, realtà formativa post-diploma di eccellenza, che si distingue per l’offerta di percorsi professionalizzanti nel settore del marketing e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari. Un’attenzione particolare viene riservata alla sostenibilità, all’innovazione e all’internazionalizzazione, rispondendo alle reali esigenze delle imprese siciliane e aprendo nuove prospettive verso i mercati esteri.

Un ponte tra le Madonie e il mondo arabo, passando per l’innovazione, la formazione e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari siciliane. Domenica 13 luglio 2025, alle 11,30, la sala consiliare del Comune di Castelbuono ospiterà l’evento “ITS Madonie incontra le imprese: nuove sinergie con la Camera di Commercio Italiana a Dubai”, un importante momento di incontro e confronto promosso dalla Fondazione ITS Academy JobsFactory Madonie.

Sarà un’occasione preziosa per presentare i percorsi formativi attivi e quelli in fase di progettazione, rafforzare il dialogo con il mondo imprenditoriale attraverso tirocini, progetti condivisi e attività di co-progettazione didattica, ma soprattutto per favorire l’incontro diretto tra studenti e imprese. Un’opportunità concreta per creare reti, valorizzare il capitale umano e contribuire alla crescita del tessuto produttivo locale.

Tra i momenti salienti dell’incontro, verrà presentato l’avvio di un’importante interlocuzione con la Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti, finalizzata alla stipula di una convenzione con la Fondazione ITS Madonie. L’intesa mira a promuovere nuove opportunità di internazionalizzazione per le imprese siciliane, in particolare nei settori agroalimentare e turistico, offrendo nuovi sbocchi commerciali e visibilità internazionale al made in Sicily.

A sottolineare la rilevanza della nuova sinergia, interverrà Antonio Varvaro, membro del consiglio di amministrazione della Camera di Commercio Italiana araba, che porterà un saluto istituzionale e testimonierà l’interesse e l’apertura del sistema economico emiratino verso il patrimonio produttivo siciliano.

Nel corso della mattinata interverranno anche: Mario Cicero, presidente Gal Isc Madonie e sindaco di Castelbuono, Mario Francesco Milia, Certified advisor della Camera di Commercio Italiana a Dubai, Mario Puccio, presidente dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo, Giosuè D’Asta, presidente della Fondazione ITS Academy JobsFactory Madonie e Mario Liberto, direttore della testata Sicilia Agricoltura

L’evento è rivolto a imprese, enti pubblici e privati, associazioni, studenti e cittadini interessati a costruire insieme nuove opportunità di crescita, sviluppo e internazionalizzazione.

La giornata è organizzata in collaborazione con il Gal Isc Madonie, Unione dei Comuni delle Madonie, Camere di Commercio italiane all’estero, Bcc Mdonie, Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo.