Istituti alberghieri, il palermitano Pecoraro alla guida della Rete nazionale

C'è un palermitano alla guida degli istituti alberghieri d'Italia. È Vito Pecoraro, preside del Piazza, la scuola che ha sede in corso dei Mille, nell'immobile che ospitò il Mulino Virga.

«Con grande onore e riconoscenza - ha scritto Pecoraro in un post sul suo profilo Facebook - comunico di essere stato eletto presidente della Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri dal direttivo». A corredo una foto del direttivo della Rete scattata a Giulianova, in Abruzzo, dove si è tenuta la riunione.

Pecoraro prende il posto di Luigi Valentini. «Mi impegnerò - continua il dirigente scolastico del Pietro Piazza - a portare avanti questa importante rete, lavorerò con dedizione e passione per il suo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi comuni». Renaia si è posta sin dall'inizio l'obiettivo di supportare l'attività della Direzione Generale per l’Istruzione Professionale, che fa capo al ministero dell'Istruzione. La Rete degli istituti alberghieri, infatti, ritiene il lavoro formativo svolto su tutto il territorio fondamentale per garantire l’apporto di forza lavoro alle aziende del settore alberghiero-ristorativo, un comparto ritenuto strategico e vero volano per l’economia nazionale, visti i notevoli riflessi positivi sull’occupazione e sulla bilancia dei pagamenti del Paese.