Energia, Terna investe 3,5 miliardi in Sicilia: focus sulla transizione verde e sulle grandi opere strategiche

Terna ha illustrato un piano imponente che prevede investimenti per 3,5 miliardi di euro in dieci anni: il più alto tra tutte le regioni italiane. Obiettivi principali: migliorare la sicurezza della rete, aumentare la capacità di trasporto e favorire l’integrazione delle energie rinnovabili, anche attraverso opere infrastrutturali innovative come il Tyrrhenian Link, Elmed e nuovi elettrodotti interni.

Tyrrhenian Link: record tecnologico

Spicca tra i progetti il Tyrrhenian Link, un collegamento sottomarino da 970 km in corrente continua (500 kV) che unirà Sicilia, Sardegna e Campania, con una capacità di trasporto di 1.000 MW per tratta. La posa del cavo della tratta est, tra Sicilia e Campania, è stata completata a maggio 2025, con profondità record di 2.150 metri: è il primo cavo HVDC di questo tipo installato in Italia.

Formazione e occupazione con il Tyrrhenian Lab

Per supportare la transizione energetica, Terna ha avviato un Master di II livello in collaborazione con le Università di Palermo, Cagliari e Salerno. Il progetto, parte del Tyrrhenian Lab, ha già formato circa 60 giovani siciliani, già inseriti in azienda. Con l’avvio della quarta edizione, si arriverà a 80 assunzioni in Sicilia entro il 2027.

Elmed e le connessioni con l’Africa

Nel quadro del Piano Mattei per l’Africa, si inserisce Elmed, primo collegamento elettrico in corrente continua tra Europa e Africa. Un cavo sottomarino da 200 km tra Italia e Tunisia, realizzato insieme a STEG, il gestore tunisino: un’infrastruttura chiave per la sicurezza energetica e l’integrazione delle fonti rinnovabili.

Nuovi elettrodotti e linee strategiche

Il Piano prevede il rafforzamento dell’anello elettrico siciliano con nuovi elettrodotti a 380 kV:

Chiaramonte Gulfi – Ciminna: 172 km per collegare l’est all’ovest e prima interconnessione a altissima tensione della Sicilia occidentale;

Caracoli – Ciminna: per connettere la nuova dorsale interna al Tyrrhenian Link;

Partinico – Fulgatore: nuova linea a 220 kV per migliorare la stabilità della rete.

In fase avanzata anche il progetto Paternò-Pantano-Priolo (63 km), che attraverserà le province di Catania e Siracusa, sostituendo 155 km di vecchie linee e liberando oltre 300 ettari di territorio.

Messina, attenzione alla resilienza

È in programma anche la cantierizzazione dell’elettrodotto Messina Riviera – Messina Nord, una linea in cavo interrato da 10 km a 150 kV, pensata per aumentare la resistenza della rete ai cambiamenti climatici. Importante anche il collegamento Bolano–Annunziata, che unirà Sicilia e Calabria con un elettrodotto sottomarino a 380 kV in corrente alternata, raddoppiando la capacità di scambio elettrico con il continente fino a 2.000 MW.

Numeri e prospettive

Terna, che in Sicilia conta 330 dipendenti, gestisce oltre 4.500 km di linee ad alta e altissima tensione e 81 stazioni elettriche. Il Piano 2025–2034 punta a una rete più resiliente, efficiente e verde, contribuendo in modo decisivo alla decarbonizzazione del Paese e valorizzando la vocazione strategica della Sicilia come hub energetico del Mediterraneo.