Oggi sciopero del trasporto aereo, l'Enac pubblica la lista dei voli garantiti

In vista degli scioperi nazionali del 10 luglio 2025, che coinvolgeranno il personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers e il personale navigante della compagnia EasyJet, entrambi per l’intera giornata (00.00 – 23.59), l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha diffuso l’elenco dei voli garantiti. Tra i voli che saranno comunque assicurati, oltre a quelli di Stato, militari, sanitari, di emergenza, umanitari e di soccorso, rientrano:

Tutti i voli (inclusi charter) in partenza nelle fasce protette 7.00–10.00 e 18.00–21.00

Tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati prima della proclamazione dello sciopero

Una serie di voli di collegamento essenziali con le isole, tra cui: VOE 1428 Firenze–Olbia EJU 3599 Malpensa–Lampedusa RYR 1015 Malpensa–Palermo EJU 3569 Malpensa–Cagliari WMT 6343 Malpensa–Lampedusa E molti altri voli da/per Sicilia e Sardegna