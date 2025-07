Confartigianato e Casartigiani Palermo alleate per tutelare le imprese

Un’alleanza strategica a supporto delle imprese. Confartigianato Palermo e Casartigiani Palermo al lavoro insieme per rafforzare i servizi per artigiani e piccoli imprenditori. È stato siglato infatti, un accorso tra le due associazioni provinciali, con l’obiettivo di unire le forze per rafforzare le opportunità e i servizi.

Diverse le finalità dell’alleanza. In particolar modo, si lavorerà insieme per la promozione e la valorizzazione dell’artigianato locale; per dare supporto alle imprese associate in ambito normativo, fiscale e gestionale; per la formazione e l’aggiornamento professionale; per la partecipazione congiunta a bandi, fiere ed eventi; per lo scambio di buone pratiche e competenze tecniche.

La collaborazione si realizzerà attraverso la costituzione di un tavolo tecnico congiunto, la redazione di un piano di attività condivise, la condivisione di risorse, spazi e strumenti e la comunicazione reciproca delle iniziative promosse.