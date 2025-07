Tram a Palermo, Danese (Filca Cisl): “Soddisfatti per salvataggio risorse ma si avviino subito i lavori”

“Accogliamo con soddisfazione la notizia del salvataggio delle risorse per le linee tranviarie E, F, G di Palermo ma è necessario che si provveda urgentemente ad avviare i lavori perché si tratta di linee strategiche per i collegamenti a Palermo la cui realizzazione renderebbe certamente più agevole la mobilità dei cittadini palermitani”. L’ha detto il segretario della Filca Cisl Palermo Trapani, Francesco Danese, che aggiunge: "Ci auguriamo pertanto che si metta ogni campo ogni passaggio burocratico necessario e si provveda ad emanare al più presto il bando per l’ affidamento dei lavori perché ulteriori ritardi penalizzerebbero fortemente la comunità palermitana che sempre più sta mostrando di apprezzare mezzi di trasporto pubblici contribuendo in maniera significa a decongestionare il traffico che da sempre rappresenta una delle piaghe di questa città".