Saldi, Confcommercio: i siciliani spenderanno 155 euro a famiglia

I siciliani spenderanno circa 155 euro a famiglia per i saldi che cominceranno domani. Il giro d’affari movimentato da 805 mila famiglie sarà di circa 280 milioni di euro. Lo prevede l’ufficio studi della Confcommercio secondo il quale la spesa è quasi in linea con quella dell’anno scorso quando ogni nucleo familiare aveva speso 160 euro.

L'acquisto medio pro capite sarà di 75 euro. «Abbiamo lanciato campagne sui social, e non solo per indurre i consumatori a comprare nei nostri negozi di vicinato. È una

scelta che mira a mantenere vivo il cuore pulsante delle nostre comunità», dice il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti. «Negli ultimi mesi - aggiunge - le vendite online, che non demonizziamo, ma sono un segno dei tempi che mutano, risultano sempre più preponderanti. È fin troppo evidente che occorre predisporre sistemi combinati che aiutino i negozi di vicinato a non soffrire più del dovuto i cali dei consumi che, pure, si registrano».