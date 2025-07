«Per chi viaggia alle valigie pensa Poste Italiane», attivo per la provincia di Palermo Poste Delivery Web:

Valigie leggere e zero stress anche per chi parte o arriva nella provincia di Palermo: grazie al servizio Poste Delivery Web, cittadini e turisti possono spedire i propri bagagli comodamente da casa, senza doverli trascinare in aeroporto, stazione o in auto. Il servizio, attivo su tutto il territorio nazionale, consente di spedire pacchi e valigie fino a 30 chilogrammi in Italia e all’estero con pochi clic, tramite il sito di Poste Italiane (poste.it) o l’app ufficiale. Basta accedere alla sezione “Spedisci pacco online”, inserire i dati della spedizione (peso, dimensioni e indirizzi), e completare l’acquisto.

Il ritiro può essere effettuato direttamente a domicilio da un corriere, oppure si può scegliere di spedire il pacco da uno dei 148 uffici postali della provincia di Palermo o da uno dei Punto Poste (tabaccherie, bar, cartolerie, edicole) convenzionati. Poste Italiane consiglia di consultare la Guida al Confezionamento, disponibile online, per preparare correttamente la spedizione.