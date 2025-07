Comitato Piccola Industria, Roberto Franchina è il nuovo Presidente

Questa mattina è stato eletto a Palermo dal Comitato regionale della Piccola Industria di Confindustria Sicilia Roberto Franchina, imprenditore di servizi di consulenza aziendale. Messinese, classe 1967, Franchina ha ricoperto finora il ruolo e la carica di Presidente del Comitato Piccola Industria di Sicindustria.

Parte del sistema Confindustria da molti anni, ha ricoperto, fra le altre cariche, il ruolo di componente del Comitato di Direzione della Rivista L’Imprenditore, Componente del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza di Sicindustria.

Digitalizzazione e innovazione, transizione “clean” e sostenibilità, questi i punti principali del programma di Franchina.

«Occorre puntare sull’applicazione dell’Intelligenza Artificiale alle Pmi, come chiave per modernizzare processi, ottimizzare risorse e restare competitivi in un’economia globale in rapida evoluzione; E poi, la transizione energetica, con particolare attenzione alla promozione di interventi di efficienza energetica negli impianti produttivi e nei processi industriali, per rendere le imprese protagoniste di un nuovo modello produttivo sostenibile, autonomo ed efficiente», così Franchina ha parlato al Comitato del quale prende il timone per il prossimo biennio.