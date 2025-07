Tariffe del 118, il Nursind Sicilia: «Bene l'aumento del 10%, ma subito al lavoro per un nuovo incremento»

“Anticipare ad agosto, o al massimo a settembre, l'erogazione dell'aumento delle tariffe orario del personale medico e sanitario del 118, inizialmente prevista per ottobre”. È la proposta del Nursind Sicilia avanzata nel corso dell’incontro con l’assessorato alla Salute e ha trovato apertura da parte della Regione. Come ricordato dal vicesegretario del Nursind Sicilia, Alfredo Guerriero, l’assessorato ha confermato la disponibilità ad un aumento del 10% delle somme già concordate nei precedenti incontri.

“La proposta – commenta Guerriero – è dignitosa e ci colloca nella media nazionale. Il sindacato ha voluto evidenziare che oggi, rifiutare la proposta potrebbe voler dire far saltare il tavolo e ripartire da zero, con la possibilità che gli equilibri istituzionali cambino in futuro e gli attuali impegni vengano meno. La posizione del Nursind è chiara: firmare ora, con l’impegno di tornare in breve tempo a discutere dei nuovi incrementi".