Comuni ricicloni, premio a Palermo: oltre tre milioni le bottiglie in pet raccolte

«Un piccolo riconoscimento per Palermo, ma anche un segnale importante in un settore in cui solitamente ci troviamo in coda alle classifiche». Commenta così, il presidente della Rap Giuseppe Todaro, il premio ritirato oggi (2 luglio) a Roma nell’ambito dell’evento nazionale di Legambiente Comuni Ricicloni.

Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, ha inserito all’interno del dossier dei comuni ricicloni, una premiazione speciale per i cittadini di Palermo, che hanno risposto in modo particolarmente positivo al progetto delle cosiddette «mangiaplastica» di Recopet, progetto realizzato in collaborazione con Rap e Comune di Palermo. A ritirare il premio, presso la sala verde dell’Hotel Quirinale di via Nazionale, il presidente della Rap.

«Siamo orgogliosi – ha detto Todaro – di ricevere questo premio, che è da un lato un attestato al nostro impegno verso la sostenibilità ambientale, ma è soprattutto un tributo ai cittadini virtuosi di Palermo che con impegno certosino hanno fatto raggiungere un traguardo importante: la raccolta di oltre tre milioni di bottiglie». Ad oggi, su 39 macchine installate nel territorio cittadino, il peso complessivo di bottiglie in pet conferite correttamente nelle macchine, da maggio 2024 è pari a oltre 94 mila chilogrammi. «Il progetto, realizzato in stretta collaborazione con il Consorzio Corepla e il Comune di Palermo, ha dimostrato – conclude il presidente Todaro – che quando si offrono gli strumenti giusti, i cittadini rispondono con entusiasmo e senso civico. Anche questo è un segnale che ci consegna un messaggio importante: le cose possono cambiare, le classifiche, da sempre impietose, con il contributo di tutti possono essere ribaltate. Continueremo su questa strada, rafforzando sempre più le iniziative che vertono verso logiche inspirate alla sostenibilità ed alla economia circolare».