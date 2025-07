Cantieri e viabilità, cambio al vertice dell’Anas siciliana

Cambio al vertice dell’Anas siciliana. A guidare la Struttura Territoriale regionale dal 15 luglio non sarà più Raffaele Celia. Al suo posto da Roma è stato scelto Nicola Montesano.

Montesano continuerà a guidare ad interim anche la Struttura Progettazione, che era affidata fino a poco tempo fa a Valerio Mele. Accanto a lui il nuovo schema del gruppo dirigente, ufficializzato da Anas nazionale, prevede Silvia Mereu alla guida dell’area Amministrativa, Silvio Canalella al vertice dell’area Nuove Opere. Infine, Sergio Cicero si occuperà dell’area Gestione Rete Catania e di quella Ispezione Opere d’Arte.

Va detto che il cambio rientra in una serie di staffette decise da Anas all’interno anche delle strutture territoriali di altre regioni. E tuttavia va ricordato che da settimane sui vertici regionali dell’Anas sono piovute polemiche durissime per la gestione dei cantieri sulla Palermo-Catania. Che hanno provocato code chilometriche e danni all’economia, come segnalato dalle associazioni di categoria.