Assegno di inclusione, in Sicilia un mese di stop per 156 mila famiglie

Va subito chiarito, non si tratta di un «game over», perché lo stop durerà un mese, quello che sta per cominciare, mentre chi ha ancora i requisiti per ottenere la misura può farne richiesta già da martedì prossimo, e averne diritto per almeno un anno. Ma tant’è: per oltre 156 mila famiglie residenti in Sicilia, pari a circa 416 mila persone, la fine di giugno coinciderà con l’ultima tranche dell’Adi, l’Assegno di inclusione.

Coloro che hanno infatti presentato l’accesso al sostegno economico lo scorso anno, e hanno superato i 18 mesi di caricamento del benefit sull’apposita carta elettronica, dovranno pazientemente aspettare un «fermo» di quattro settimane, sperando di rientrare ancora nei presupposti necessari per incassare l’aiuto.

Un’attesa che nei prossimi giorni potrebbe creare un po’ di fibrillazione nella platea che ha finora ricevuto i soldi – pari, nella media, a 643 euro mensili – tanto da rivedere le code davanti ai patronati e ai Caf, rilevate agli albori e al tramonto dell’ormai defunto Reddito di cittadinanza.