Impianti termici domestici sicuri e sotto controllo: focus con Confartigianato Palermo

Impianti termici sicuri e sotto controllo a Palermo e provincia. È quanto è emerso ieri pomeriggio all’Ibis Hotel di via Crispi, nel corso del seminario tecnico sulle verifiche degli impianti termici domestici, promosso da Confartigianato Palermo con Wöhler Italia, con il patrocinio di Regione Siciliana, CURI, CUPI e Sicilia Consumatori.

Corposa la partecipazione dei tecnici manutentori associati, per discutere della sicurezza degli impianti nelle abitazioni, troppo spesso data per scontata. L’incontro è stato moderato da Fabio Pellerito, responsabile categorie di Confartigianato Palermo, al fianco del segretario dell’associazione, Giovanni Rafti. A dare il via ai lavori, il presidente dei Termoidraulici di Confartigianato Palermo, Antonio Passalacqua.

“È nostro compito sensibilizzare la categoria dei termoidraulici – ha spiegato Passalacqua – sull’importanza delle verifiche agli impianti termici. Abbiamo voluto al nostro fianco, anche in questa occasione, istituzioni e organismi di verifica. La nostra categoria lavora in sintonia con i verificatori, non si tratta di soggetti antagonisti ma di persone che lavorano insieme per tutelare l’utenza”.