Ex Asi, su mille insediamenti industriali il 70 per cento è irregolare

Sui circa mille insediamenti industriali nelle ex aree di sviluppo industriale (consorzi Asi) di Palermo (Brancaccio, Termini Imerese e Carini), Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Gela, il 70% è risultato irregolare. Per gli affittuari adesso si apre la possibilità di mettersi in regola.

È ciò che emerge dal lavoro del commissario liquidatore delle ex Asi, Michele Cimino, che entro l’anno conta di presentare i bilanci e determinare lo stato patrimoniale per ogni ex area industriale finalizzato alla vendita dei beni. Un lavoro meticoloso, reso più difficile dal fatto che Cimino può contare sull'affiancamento, soltanto una volta a settimana, di poche unità dell’Irsap (istituto regionale sviluppo attività produttive).

Tra i beni che finiranno in vendita figurano anche le reti fognarie, pontili in disuso, reti elettriche, appesantiti da pastoie burocratiche come pignoramenti, bonifiche, prevenzioni antincendio. Una difficoltà in più per il commissario consiste nella missione quasi impossibile di quantificare il prezzo di vendita di queste sottoreti, in larga parte obsolete.