Palermo, 34 nuovi operai della Rap in servizio dal 23 gougno

Lunedì 23 giugno entreranno in servizio 34 nuovi operai che oggi hanno firmato nella sede di piazzetta Cairoli della Rap di Palermo il nuovo contratto di lavoro. Queste nuove assunzioni arrivano dopo la stabilizzazione di 250 dipendenti e 52 autisti e precedono, di poco, una ulteriore «infornata» di nuovi ingressi fino al completamento delle assunzioni dei 306 operai, previste dall’avviso di selezione. Per il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, «la stabilizzazione e le assunzioni di queste figure sono un segnale forte e anche un modo per dimostrare che si crede nelle persone e si investe nel loro percorso all’interno della nostra azienda».

Allo stesso tempo, con questo passaggio si vuole dare anche un segnale alla città e al più presto migliorare ulteriormente i nostri servizi. Questi passaggi - continua infatti Todaro - non rappresentano solamente un dovere morale e sociale, ma anche una scelta strategica per rafforzare la struttura operativa di Rap. Vogliamo un’azienda sempre più solida, efficiente e in grado di rispondere al meglio alle esigenze di Palermo». Un passo avanti significativo, dunque, rispetto a una vicenda che si trascina ormai dal 2022, quando furono avviate le due selezioni bandite dall’Azienda per il reclutamento della forza lavoro necessaria alla Rap, che soffriva di una cronica carenza di personale. Con questi passaggi, si completerà finalmente il percorso di assunzioni tanto agognato non solo dalla città, ma anche dalla stessa Rap, costretta per anni a ricorrere a doppi turni e straordinari per coprire anche l’ordinario.