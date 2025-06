Dalla parte delle donne, con Baccanica a Palermo trenta straniere imparano i mestieri del teatro

Lunedì 23 giugno alle 17, in via Pietro Randazzo 8/A, a pochi passi dalla stazione centrale, a conclusione dell’inaugurazione ufficiale del nuovo Centro Penc Woman and Girls Safe Space, si terrà l’evento finale del progetto “Teatro Altrove – Officina dei Mestieri”. Progetto organizzato dall’associazione di promozione sociale Baccanica insieme con il Centro Penc, Antropologia e psicologia geoclinica, e finanziato dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili.

Trenta le donne straniere coinvolte, arrivano dall’Asia, dall’Africa, dal Medioriente e dall’Europa dell’Est. Sono ragazze e signore in condizione di vulnerabilità, alle spalle hanno storie difficili, parlano lingue diverse e al Centro Penc di via Randazzo, hanno partecipato ai corsi di trucco teatrale, sartoria e recitazione curati da Baccanica. Un’occasione, innanzitutto, per socializzare e ritrovare il sorriso, magari scoprendo nuove abilità o affinando talenti latenti.