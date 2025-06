ITS Academy Jobsfactory Madonie, Giosuè D’Asta confermato presidente: nuova governance 2025–2028

La Fondazione ITS Academy Jobsfactory Madonie rinnova la propria governance e guarda al futuro con rinnovato slancio. Alla guida dell’ente formativo è stato confermato Giosuè D’Asta, già presidente nel precedente mandato. Il suo incarico, rinnovato all’unanimità, inaugura una nuova stagione di consolidamento e sviluppo per l’ITS Madonie.

“Dopo quindici anni di lavoro nel mondo della formazione posso dirlo con cognizione di causa: è da mezzo secolo che il Sud Italia fornisce manodopera qualificata a basso costo alle imprese del settentrione, con percorsi migratori che svuotano i nostri territori. È un sistema che non regge più – ha detto D’Asta –. I nostri giovani vanno via per stipendi da 1.000/1.500 euro al mese, con sacrifici immani per le famiglie, mentre qui mancano tecnici, operatori, energie, menti lucide e fresche. Dobbiamo invertire la rotta. La Sicilia ha bisogno di strumenti seri, duraturi, territoriali. Gli ITS sono una risposta concreta: un modello capace di trattenere, formare, inserire nel lavoro, costruire futuro. È tempo di investire nel Mezzogiorno”.