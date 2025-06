Voli in ritardo, domenica di disagi anche in Sicilia

Una domenica da incubo, quella di ieri 15 giugno, per molti viaggiatori che hanno scelto di prendere un volo. Sono, infatti, diverse le segnalazioni arrivate da ItaliaRimborso.it che hanno colpito anche la Sicilia.

Napoli-Catania

Una nottata da incubo per molti passeggeri che dovevano raggiungere Catania: il volo FR4320 di domenica 15 giugno, secondo quanto riporta in un comunicato ItaliaRimborso.it, ha riportato quasi 4 ore con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all'interno dell'aeroporto di Napoli, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 18:30 e atterrato solamente alle 23:30.

Perugia-Palermo

Altro episodio riguarda alcuni passeggeri che dovevano raggiungere Palermo, ma il volo FR3787 di domenica 15 giugno, ha riportato quasi 6 ore con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair, scrive in un comunicato ItaliaRimborso.it. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Perugia, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 07:55 e atterrato solamente alle 14:58.