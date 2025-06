Palermo, aumentano i prezzi al consumo a maggio: +1,5% rispetto all'anno scorso

A Palermo i prezzi continuano a salire, ma in modo contenuto. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio Statistica del Comune, nel mese di maggio l’aumento dei prezzi al consumo è stato dello 0,4% rispetto ad aprile. Su base annua, cioè rispetto a maggio 2024, l’incremento è stato dell’1,5%, in leggero calo rispetto al +1,7% registrato ad aprile.

Entrando nel dettaglio, i beni (come alimenti confezionati, abbigliamento, elettrodomestici) hanno registrato un aumento dell’1,7% su base annua, mentre i servizi (come trasporti, telefonia, ristorazione) sono saliti dell’1,2%, in netto rallentamento rispetto al +2,3% del mese precedente.

L’inflazione di fondo, ovvero quella calcolata senza tenere conto dei beni energetici e degli alimenti freschi (che sono più soggetti a variazioni), si attesta al +1,7%, anche questa in calo rispetto ad aprile (+2,1%).

Per i prodotti che si acquistano più spesso – come pane, latte, carburante – l’aumento è stato del 2,4% rispetto a un anno fa, in linea con il mese precedente.