Villa Sofia-Cervello, assemblea della Fials: dialogo con l’azienda per valorizzare il personale e fornire servizi più efficienti

Servizi più efficienti e una migliore organizzazione del personale. Sono alcuni dei principali punti discussi dalla Fials in un’assemblea sindacale che si è tenuta all’ospedale Villa-Sofia Cervello di Palermo. Il sindacato ha avviato una serie di incontri sui luoghi di lavoro per raccogliere le istanze degli operatori sanitari e provare ad affrontare le principali criticità.

Il commissario Fials Palermo, Giuseppe Forte, i subcommissari Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara e i dirigenti sindacali Antonio Grimaldi, Alfredo Falzone e Michele infantino, spiegano che «un'attenzione particolare è rivolta all'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, dove i nostri dirigenti aziendali hanno identificato diverse criticità contrattuali che necessitano di un'urgente risoluzione. Con soddisfazione, registriamo la disponibilità al confronto dimostrata dalla Direzione aziendale, un dialogo che ha già portato a risultati concreti, come l'incremento delle ore al personale Oss da 18 a 30 ore settimanale, l'adozione di delibere relative alle progressioni di carriera, sia all'interno della stessa area di appartenenza sia tra diverse aree. Tuttavia, siamo consapevoli che molto resta ancora da fare. Tra le priorità individuate, e che porteremo al tavolo di discussione con la Direzione, figurano la revisione del regolamento dei Dep, i differenziali economici professionali, la definizione e l'attribuzione degli incarichi di funzione organizzativa e professionali, l’applicazione di alcuni articoli come il l'"ex art.21" del contratto di lavoro per valorizzare il personale, l'istituzione di una figura di operatore a supporto del personale Oss e infermieristico, per alleggerire il carico di lavoro e migliorare l'efficienza dell'assistenza e dei servizi. Altro aspetto importante è la sicurezza sui posti di lavoro soprattutto nei pronto soccorso e la formazione del personale».