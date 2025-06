La Sicilia si accende di creatività ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo: al via i Digital Design Days

L’appuntamento, organizzato da DDD in collaborazione con Studio 151 quale partner locale, porterà a Palermo speaker di calibro mondiale e talenti emergenti che stanno ridisegnando il futuro del settore. Tra i protagonisti già confermati: David Carson, leggenda del graphic design, Ash Thorp, genio del motion e 3D, Dust Leblanc di Locomotive, Ferdi Alici di Ouchhh, Betty Zhiqin Lu del collettivo Field, Dot Lung madre del “Social Dragon”, Guido Callegari di Runway e tanti altri. Al loro fianco, le eccellenze italiane di AQuest, Basilico, Ditroit, Monogrid, ET Studio, StudioGusto e tante altre agenzie di livello internazionale.

Palermo si prepara a diventare il cuore pulsante del design digitale. Il 27 e 28 giugno 2025, i Cantieri Culturali alla Zisa ospiteranno la prima edizione siciliana dei Digital Design Days, l’evento internazionale che da dieci anni catalizza la scena creativa globale. Due giornate straordinarie, cariche di ispirazione, innovazione, formazione e connessioni umane, per un’esperienza che segnerà una nuova tappa nella storia del design digitale in Italia.

I Digital Design Days non sono un semplice evento: sono un punto d’incontro per chi vuole esplorare le nuove frontiere del design digitale e vivere in prima persona la trasformazione del nostro rapporto con il mondo, tra intelligenza artificiale, sostenibilità, tecnologie immersive, marketing esperienziale e storytelling multisensoriale.

La scelta di Palermo segna un passo importante verso la democratizzazione dell’accesso alla cultura e alla formazione creativa. “Crediamo che la Sicilia possa diventare il centro di gravità del Mediterraneo – dichiarano Davide Mari e Francesco Cimò di Studio 151 – e che eventi di questa portata servano a mostrarlo al mondo”. DDDx Palermo, evento sostenuto dall’assessorato regionale alle Attività Produttive, è stato già presentato a Catania e Messina.

Il 2025 segna peraltro un doppio traguardo: mentre a Milano si festeggia la 10ª edizione dal 9 all’11 ottobre, Palermo inaugura la sua prima edizione con il format speciale DDDx, pensato per portare la magia dei DDD anche nel Sud Italia. "Il format DDDx è un evento itinerante creato nell'ambito della missione di DDD, organizzato per offrire a comunità locali, organizzazioni e professionisti le stesse opportunità di ispirazione, formazione e networking dell'evento principale di Milano. – spiega Filippo Spiezia, ideatore dei DDD - Abbiamo scelto di farlo per soddisfare le esigenze della comunità del Centro-Sud Italia. Non abbiamo scelto la città di Palermo a caso: la Sicilia è una delle regioni più belle d'Italia e, anche per i nostri relatori e partecipanti provenienti da tutto il mondo, può essere l'occasione per esplorare i colori, i sapori e i profumi di una terra meravigliosa.”