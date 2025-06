Al Giornale di Sicilia la prima tappa del Silent Reading per i 160 anni del Sole 24 Ore

Per i suoi 160 anni Il Sole 24 Ore dà il via a una serie di iniziative per celebrare questo traguardo storico. Un viaggio che non si limita ai festeggiamenti, ma si intreccia con il desiderio di rafforzare il legame con i lettori e di promuovere una lettura di qualità, lontana dalle distrazioni digitali. La prima di queste iniziative è il Silent Reading, ispirato a una tradizione statunitense di lettura in gruppo, ma senza l’uso di dispositivi tecnologici, in un’atmosfera silenziosa e concentrata.

Il primo appuntamento di questa serie è stato a Palermo, nella redazione del Giornale di Sicilia, in collaborazione con la Società Editrice Sud: qui, il vicedirettore del Sole 24 Ore, Jean Marie Del Bo, e il Direttore Generale Publishing & Digital, Karen Nahum con Marco Romano, direttore responsabile del Giornale di Sicilia, e Lino Morgante, presidente e direttore editoriale di Ses e presidente della Fondazione Tonino Pulejo, hanno dato il via al tour che toccherà altre città italiane nel corso dell’anno. «160 anni sono tanti - ha detto Del Bo - e sono stati anni di un costante impegno verso la comunità, raccontando le sue scelte e le sue sfide nel tempo. Il Silent Reading è un modo per portare il nostro giornale nelle città italiane, per rafforzare la nostra presenza sul territorio e avvicinare le future generazioni a una lettura di qualità».