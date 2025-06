Sicily Fashion Week, giovani con i loro abiti in passerella alla Rinascente. Ecco i vincitori

«Con il contest dei giovani si apre la nuova edizione della Sicily Fashion week – ha spiegato Flavia Pinello, presidente Moda di Confartigianato Sicilia –. Ogni scuola ha presentato il percorso formativo di questi ragazzi. È un modo per far capire che si può fare moda in Sicilia e che è importante credere nel futuro dei giovani».

Akter Nidi, Lisa Nana Ama Nkyi, Rosalia Gioè per Enofap e Rita D’Accardi, Miriam Cocchiara e Maria Sparacio per la scuola Burgo, sono i vincitori del contest Evening dress, organizzato da Confartigianato Sicilia come apertura degli eventi della nuova edizione della Sicily Fashion Week. In passerella ieri pomeriggio, al secondo piano della Rinascente, le creazioni degli studenti delle due istituti di moda.

«Noi di Rinascente siamo un department store che è sempre pronto a dare visibilità e un palcoscenico ai giovani emergenti – ha detto il direttore di Rinascente Palermo, Antonio Mazzeo –. Abbiamo colto con grande entusiasmo questa opportunità che Confartigianato ci ha offerto. Il nostro mood è quello di essere una media company dove i nostri partner, brandi o giovani emergenti del mondo fashion, possano esprimersi e avere visibilità».

Al contest presente anche l’assessore comunale al Turismo, Alessandro Anello: «Abbiamo voluto sostenere con forza la Sicily Fashion Week – ha detto –, è un esempio di come possiamo coniugare attività produttive, turismo e moda».

In giuria, per designare i vincitori per le due categorie in concorso, la presidente di Confartigianato Palermo, Maria Grazia Bonsignore, il direttore artistico della Sicily Fashion Week, Luca Lo Bosco, Claudia Rinati per Rinascente, Giuseppe Gurrieri, responsabile dell’immagine di SFW per Talia Consulting e Gabriele Albergoni, direttore di Infaop i cui studenti hanno truccato e acconciato le modelle per l’occasione.

«Confartigianato crede nei giovani – ha sottolineato la Bonsignore – e dobbiamo coltivare il loro talento non solo nel settore della moda ma anche in tutte le altre categorie dove si cimentano. In questo contest abbiamo voluto valutare le loro capacità ed è stato per me motivo di orgoglio».

«In passerella 11 abiti dei nostri ragazzi, realizzati da loro dall’idea fino alla realizzazione finita del capo – ha detto la direttrice di Burgo Palermo, Nicole Iannello –. Crediamo tantissimo in Confartigianato perché ci sta aiutando tantissimo, sostenendo i giovani per accrescere la possibilità di potere aprire le loro aziende in un futuro prossimo».

«Siamo l’unica scuola a fare un corso di moda come ente di formazione professionale – ha detto Franco Fiorentino, referente Endofap –. Per il contest, in passerella ci sono sei dei nostri studenti con le loro creazioni».

Make-up e acconciature sono stati curati dagli allievi di Infaop. «Ho ammirato da vicino i progetti di giovani stilisti di straordinario talento – ha detto Albergoni –. La capacità di ciascun partecipante di trasmettere, attraverso la presentazione degli abiti, le emozioni racchiuse al suo interno. È questo che rende la moda un linguaggio universale. Coinvolgere scuole di moda e abbigliamento in iniziative come questa avvicina il settore moda all’ambito scolastico. In questo modo si offre ai giovani una prospettiva chiara sulla professione».

Il cuore dell’evento sarà la sfilata del 15 giugno, alle ore 20.30 allo Stand Florio: 50 modelle indosseranno i capi iconici dei 21 stilisti in passerella, tra materiali pregiati e creazioni sartoriali che raccontano la Sicilia in ogni cucitura. La serata sarà diretta artisticamente da Luca Lo Bosco e condotta da Eliana Chiavetta