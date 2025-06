Nuove opportunità nell’Arma dei Carabinieri, al via il concorso per 4.918 Allievi

L’Arma dei Carabinieri apre le porte a migliaia di giovani italiani: è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Un’importante iniziativa volta a rafforzare la presenza sul territorio e a garantire un presidio sempre più capillare e qualificato. Le candidature potranno essere presentate entro il 7 luglio esclusivamente online, accedendo al sito ufficiale www.carabinieri.it e seguendo l’apposita procedura nella sezione “Concorsi”. I candidati dovranno affrontare un percorso selettivo articolato in diverse prove: una prova scritta, test di efficienza fisica, accertamenti psicofisici e attitudinali.

Il concorso è aperto ai cittadini italiani in possesso del diploma di scuola superiore (o che lo conseguiranno entro l’anno scolastico 2024/2025), con un’età compresa tra i 17 e i 24 anni. Il limite è esteso a 25 anni per i volontari in ferma prefissata (VFI, VFP1, VFP4).

I vincitori seguiranno un corso di formazione di sei mesi presso una delle Scuole Allievi Carabinieri (Roma, Reggio Calabria, Iglesias, Torino, Campobasso, Taranto). Il percorso, altamente qualificante, fornirà una solida preparazione militare, giuridica e professionale per affrontare i compiti quotidiani nei diversi reparti dell’Arma, in particolare presso le Stazioni Carabinieri, punto di riferimento per il cittadino.