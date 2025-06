Controlli di sicurezza all'aeroporto di Palermo, ok del Tar all'appalto

I servizi di sicurezza nello scalo palermitano Falcone Borsellino restano affidati al raggruppamento temporaneo di impresa formato da Securpol spa e Metronotte d’Italia. I giudici del Tar di Palermo, presidente Salvatore Veneziano, hanno respinto il ricorso presentato dalla Ksm e legittimato il provvedimento adottato dal consiglio di amministrazione della Gesap. Sono state accolte le tesi dell’avvocato Massimiliano Mangano che assiste la Gesap e dell’avvocato Gianluigi Pellegrino che assiste la Securpol Spa.

Un appalto per i prossimi quattro anni e come base d’asta per 27 milioni di euro.

L’affidamento della gara prevede i servizi di controllo dì sicurezza in ambito aeroportuale che vengono svolti sotto la vigilanza dell’Ufficio della Polizia di Stato presso lo Scalo, controllo dei passeggeri in partenza ed in transito, controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri, controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso. E ancora vigilanza e riconoscimento sottobordo di bagagli da parte del passeggero in partenza, procedure di intervista e controllo documentale al passeggero prima del check-in, vigilanza dell’aeromobile in sosta e controllo degli accessi a bordo; riscontro di identità del passeggero e dei documenti d’imbarco alle porte di imbarco, ispezione preventiva della cabina dell’aeromobile; interventi ausiliari dell’attività di polizia, connessi a procedure di emergenza o di sicurezza.