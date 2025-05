Inps, da giugno 850 euro per gli over 80 non autosufficienti: ecco i requisiti

Le persone anziane con almeno 80 anni non autosufficienti e titolari di indennità di accompagnamento, potranno avere da giugno la Prestazione universale, un’indennità che può arrivare fino a 850 euro per fare fronte al pagamento dell’assistenza, purché siano in possesso di un Isee sociosanitario ordinario non superiore a 6.000 euro. Deve essere riconosciuto un livello di bisogno assistenziale gravissimo. La sperimentazione è prevista da gennaio 2025 quindi quando sarà accettata la domanda potranno arrivare anche gli arretrati.

La prestazione universale prevede una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento (fissata per il 2025 a 542,02 euro) che viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento e una quota integrativa definita «assegno di assistenza», per un importo che attualmente può arrivare fino a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili, che viene erogata tramite specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma «Prestazione Universale».

Le risorse disponibili ammontano a 250 milioni per il 2025 e 250 milioni per il 2026 e quindi potranno ottenere l’indennità dei richiedenti, se ognuno raggiungerà spese pari a 850 euro al mese, poco meno di 25mila persone l'anno.