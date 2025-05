Gds Economia, uno speciale di otto pagine per famiglie e imprese sul Giornale di Sicilia

Un nuovo spazio di approfondimento all’interno del Giornale di Sicilia: Gds Economia è uno speciale di otto pagine interamente dedicato al mondo economico e finanziario, pensato per offrire al lettore una bussola tra analisi, interviste, scenari e informazioni di servizio. Un inserto per imprese e famiglie che non si limita a raccontare numeri e indicatori, ma punta a cogliere i movimenti reali dell’economia siciliana e nazionale, con uno sguardo attento ai protagonisti, alle aziende, alle sfide quotidiane di chi innova, investe e lavora sul territorio.

Calogero Morreale firma l’intervista di copertina a Tommaso Dragotto, fondatore e presidente di Sicily by Car, simbolo dell’imprenditoria isolana che guarda lontano. Il titolo scelto – “L’auto e la Sicilia, non smetto mai di sognare” – sintetizza lo spirito di un imprenditore che ha saputo coniugare radici e visione, mobilità e sviluppo.

Nel cuore dello speciale trovano spazio interviste esclusive, articoli e rubriche che affrontano temi di attualità: dal mercato del lavoro alle sfide del fisco, dalle nuove forme di investimento alla trasformazione digitale delle imprese. Ampio spazio è riservato anche alle informazioni di servizio, con focus su scadenze fiscali, dichiarazioni dei redditi, agevolazioni e bandi pubblici.