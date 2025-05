Differenziata, 69 Comuni del Palermitano su 82 al 65% ma le tariffe non calano

Nel 2023 l’85% dei comuni della provincia di Palermo (69 su 82) avevano raggiunto il 65% di raccolta differenziata e più di 1/3 aveva fatto registrare una produzione di rifiuto secco indifferenziato sotto i 100 chili per abitante. Il Conai nel 2023 ha riconosciuto quasi 48 milioni di euro (+6 milioni rispetto al 2022) di corrispettivi ai comuni siciliani per il conferimento dei rifiuti differenziati nelle piattaforme e di questi più di 6 milioni sono stati quelli assegnati al comprensorio palermitano. Tuttavia, la gran parte dei comuni non riesce a far sì che questi risultati si traducano in una riduzione della tariffa. E’ quanto emerso a Termini Imerese, all’EcoForum provinciale sui rifiuti e l’economia circolare, promosso da Legambiente Sicilia in collaborazione con i circoli della provincia di Palermo nell’ambito della VI edizione della campagna Sicilia Munnizza Free.

A pesare è la qualità delle diverse frazioni che vengono conferite perché i contributi che i comuni ricevono dai vari consorzi di filiera - della carta e del cartone, della plastica, del vetro o dell’alluminio - si riducono sensibilmente a causa dei materiali estranei che si rinvengono nella fase di selezione. «Al riguardo - afferma Claudia Casa, responsabile Economia circolare di Legambiente Sicilia - è necessario porre in essere attività di comunicazione quasi a ciclo continuo rivolte ai cittadini, cui compete in partenza la corretta suddivisione delle diverse tipologie di rifiuto, ma anche di formazione verso gli addetti al ritiro».