Confcommercio Palermo apre uno sportello Tari, «ecco come abbattere i costi»

Come abbattere i costi sostenuti dalle aziende per il pagamento della Tari e nello stesso tempo dare vita a nuovi modelli di sostenibilità ambientale attraverso il riciclo dei rifiuti. Confcommercio Palermo presenterà giovedì prossimo il nuovo «Sportello Tari» pensato per assistere le imprese, offrire consulenza tecnica e le migliori soluzioni per ridurre i costi operativi e migliorare l’impatto ambientale.

Una «Smart Circular City» che, attraverso un ciclo virtuoso e innovativo, ha l’obiettivo di ridurre gli sprechi attraverso la logica dell’economia circolare: i rifiuti non sono più scarti da smaltire ma una risorsa da recuperare e trasformare in nuovi prodotti da immettere sul mercato. Una visione moderna ed efficiente del problema dei rifiuti peraltro adottata dalle amministrazioni cittadine più evolute.

Il nuovo «sportello Tari» di Confcommercio Palermo si occuperà di diversi ambiti, dall’assistenza generale (gestione, pagamenti, aperture variazioni e cessazioni utenze, risoluzione di errori e contestazioni) alla iscrizione al Rentri (sistema digitale obbligatorio in Italia per tracciare i movimenti dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento) attraverso la consulenza di tecnici esperti nel settore ambientale.