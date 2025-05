Aeroporto di Palermo, riunione tra sindacati e Gesap riapre le relazioni

Si è svolta ieri la riunione per il riavvio delle relazioni sindacali tra il consiglio di amministrazione di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, e le organizzazioni sindacali di categoria, Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Legea-Cisal. La riunione è servita a riaprire il confronto su alcuni temi caldi inseriti nella piattaforma rivendicativa della vertenza aperta dai sindacati.

Tra questi la proposta di riorganizzazione della struttura aziendale per il rilancio della mission industriale. I sindacati hanno espresso soddisfazione per l’apertura al dialogo da parte di Gesap, apprezzando pure il fatto che il

successivo tavolo di concertazione si terrà a fine giugno, prima dell’assemblea dei soci di Gesap convocata a inizio luglio per l'approvazione del bilancio e per procedere alla nomina del quinto componente del Cda.