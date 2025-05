Palermo, solo il 44 per cento ha un lavoro: è penultima in Italia per occupazione

«Purtroppo anche nel 2024 le province di Palermo ed Enna – dichiara Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna – si posizionano negli ultimi posti sul tasso di occupazione femminile e il tasso di occupazione giovanile, ma il dato più preoccupante è il tasso di inattività che fa registrare una percentuale molto alta rispetto al Nord del Paese. Un divario che è lo specchio dell’economia italiana e della forbice che si allarga sempre di più».

Unico segnale positivo, secondo Albanese, è l’ingresso nel mercato del lavoro di manodopera ultra specializzata, che «conduce in un terreno leggermente positivo». Ma il presidente della Camera di commercio lancia un appello alla politica: «È indispensabile il mantenimento della decontribuzione, anzi ritengo che sia urgente una grande misura di decontribuzione strutturale che guardi ai prossimi 5 anni in modo da incoraggiare le aziende ad assumere in via definitiva. Infine, è necessario contrastare le posizioni ideologiche che oggi anche attraverso il referendum tentano di togliere le misure che sono state invece un volano per le assunzioni».