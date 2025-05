Palermo, in arrivo 100 nuovi vigili urbani. Varchi: «Assunzioni presto legge»

«Dopo un lungo ed articolato iter legislativo, il mio emendamento che prevede lo stanziamento per l’assunzione di 100 vigili urbani a Palermo, fatto proprio dal governo Meloni, che ringrazio per la condivisione, diventerà presto legge». Lo annuncia in una nota Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.

Il provvedimento è contenuto nel nuovo decreto sicurezza, già approvato alla Camera e atteso la prossima settimana al voto del Senato. «Mi assicurerò tramite gli organi comunali preposti che il reclutamento sia rapidissimo – aggiunge Varchi – per dare una prima risposta ai cittadini che percepiscono Palermo città sempre meno sicura».

La parlamentare rivendica il lavoro del governo sottolineando che «ordine, sicurezza e legalità» sono al centro dell’azione dell’esecutivo. E attacca l’opposizione: «Dispiace constatare che, ancora una volta, la sinistra si limiti a criticare senza mettere al centro del dibattito il bene degli italiani».