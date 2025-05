Palermo, Civico e Buccheri La Ferla nella top 100 degli ospedali italiani

Reputazione, trattamento medico, igiene. E ancora: attenzione al servizio al paziente, iniziative per il miglioramento della qualità, ricerca scientifica. Scegliere l’ospedale dove farsi curare, oggi, non è un compito facile, tanto più in un sistema sanitario spesso oggetto di polemiche, come quello siciliano.

Per aiutare i cittadini a orientarsi, l’Istituto tedesco di qualità e finanza ha stilato per il secondo anno consecutivo un elenco delle migliori cento strutture sanitarie italiane, pubbliche e private accreditate: una vera e propria top 100 dell’eccellenza ospedaliera. A Palermo spiccano l’azienda Arnas Civico Di Cristina Benfratelli che si piazza al ventiseiesimo posto e l’ospedale Buccheri La Ferla, che conquista la trentanovesima posizione. Ma in Sicilia, davanti ai due ospedali palermitani, c’è Caltanissetta che occupa il posto numero 23 con il Sant’Elia.

