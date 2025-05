Aeroporti, per Palermo un maggio record: bene il Ponte del 2 giugno

Ancora un mese da record per l’aeroporto internazionale "Falcone Borsellino" di Palermo. Secondo i dati diffusi da Gesap, la società di gestione dello scalo, nel mese di maggio 2025 sono transitati 892.198 passeggeri, con un incremento dell’1% rispetto allo stesso mese del 2024 (882.085).

Nonostante un lieve calo nel numero dei voli – 5.962 tra arrivi e partenze, l’1% in meno rispetto ai 6.009 di maggio 2024 – la media passeggeri per volo si mantiene elevata: 150 passeggeri per ciascun collegamento. Un dato che conferma la solidità del traffico e l’ottimizzazione dell’operatività dello scalo.

A trainare la crescita è soprattutto il traffico internazionale: oltre 300 mila i passeggeri transitati su voli da e per l’estero, pari al 36% del totale.

Il trend positivo si riflette anche sui dati cumulativi: nei primi cinque mesi del 2025 lo scalo palermitano ha superato i 3,2 milioni di passeggeri (3.266.169), con una crescita del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2024 (3.116.466). In aumento anche i voli: 22.289 contro i 21.963 dell’anno precedente, pari a +1,5%.