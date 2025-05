Sciopero dei lavoratori di Enel Distribuzione, i sindacati: massiccia adesione in Sicilia

Oggi in Sicilia, come nel Paese, i lavoratori di Enel Distribuzione hanno scioperato. «Massiccia nell’isola la partecipazione: in tutte le sedi operative della Sicilia sono stati organizzati dei presidi, dove i lavoratori insieme alle rappresentanze sindacali unitarie e alle organizzazioni sindacali territoriali hanno esposto bandiere, manifesti e striscioni», scrivono in una nota i sindacati.

«Scioperiamo in tutta Italia contro le scelte scellerate e unilaterali dell’azienda e per le gravi criticità dell’attuale modello organizzativo, contro l’introduzione di turni sfalsati (mattina e pomeriggio), che stravolgono la vita privata di quasi 8mila lavoratori e lavoratrici, senza a nostro avviso una reale necessità. Con l’introduzione di questo nuovo modello organizzativo aumenteranno in modo spropositato i carichi di lavoro, la reperibilità andrà in default per la carenza di organici adeguati». Così dichiarano Gaetano Montagnino, segretario generale Flaei Cisl Sicilia, Francesco Lannino e Carlo Caruso, rispettivamente coordinatori della Filctem Cgil settore elettrico e della Uiltec Uil settore elettrico.