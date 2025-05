Rifiuti, il Sud migliora nella differenziata ma la Sicilia resta penalizzata dalla carenza di impianti

In Sicilia, una delle regioni più colpite dal ritardo infrastrutturale, si registra un dato positivo: sono state avviate le gare per la progettazione di due impianti di termovalorizzazione, intervento atteso da anni e ritenuto cruciale per chiudere il ciclo dei rifiuti. Inoltre, grazie ai fondi del Pnrr, l’isola è tra le regioni coinvolte nella realizzazione di 22 nuovi impianti per il trattamento dell’organico, capaci di colmare un gap stimato in circa 900.000 tonnellate a livello nazionale.

Il Mezzogiorno avanza sul fronte della raccolta differenziata, ma paga ancora caro il deficit impiantistico. È quanto emerge dal Green Book 2025, il rapporto annuale di Utilitalia e Fondazione Utilitatis: nel Sud Italia la raccolta differenziata ha raggiunto il 59%, in crescita dell’1,4% rispetto al 2022, e la produzione pro-capite è scesa a 449 kg per abitante. Tuttavia, un terzo dei rifiuti continua a finire in discarica (33% contro il 16% della media nazionale), mentre l’export verso il Centro-Nord resta massiccio: 1.780.000 tonnellate solo nel 2023.

Il costo di questa inefficienza ricade direttamente sulle famiglie: la Tari nel Mezzogiorno raggiunge in media i 377 euro l’anno, ben più dei 290 euro pagati al Nord. «Occorre investire in impianti per il recupero energetico e la frazione organica – ha dichiarato Filippo Brandolini, presidente di Utilitalia – altrimenti la raccolta differenziata, per quanto positiva, non basta».

Nel frattempo, la frammentazione della governance e gli affidamenti brevi dei servizi continuano a frenare gli investimenti strutturali. In Sicilia, come nel resto del Sud, il potenziale c’è: servono continuità gestionale, coraggio politico e concretezza operativa.

Il presidente di Fondazione Utilitatis, Mario Rosario Mazzola, spiega che «al Sud occorre elevare il tasso di industrializzazione delle gestioni, ancora troppo frammentate, e investire in nuova capacità impiantistica, soprattutto per il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili e per il trattamento della frazione organica, è necessario a garantire la chiusura del ciclo e ridurre il conferimento in discarica».

In questo quadro, aggiunge il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, «gli impianti di termovalorizzazione sono indispensabili per promuovere la gestione dei rifiuti in un’ottica di economia circolare, permettendo di trattare i materiali non riciclabili e di recuperare energia, senza ostacolare la raccolta differenziata ma anzi integrandola in un sistema sostenibile ed efficiente. Una spinta importante per lo sviluppo al Sud degli impianti di riciclo è stata data dal PNRR, mentre qualche passo in avanti, anche se con lentezza e molto parziale, si sta registrando per colmare il deficit di recupero energetico. A questo proposito si evidenzia il fatto positivo dell’avvio delle gare per la progettazione dei due impianti di termovalorizzazione previsti in Sicilia».

Per quanto riguarda il rifiuto organico, grazie anche ai fondi del PNRR nel prossimo triennio dovrebbero entrare in funzione o essere potenziati ulteriori 22 impianti di trattamento della frazione organica su scala nazionale: dai dati, seppur parziali, si evince che gli interventi riguarderanno principalmente le regioni centro-meridionali e la Sicilia, colmando il gap impiantistico per una capacità di circa 900.000 tonnellate.

I numeri del settore

Nel report si legge: «Nel settore rifiuti al Sud operano 179 aziende (35% del totale) con un fatturato che ha raggiunto circa 2,5 miliardi di euro, impiegando più di 21 mila addetti diretti. Nonostante si segnalino importanti passi avanti, il processo di attuazione della governance locale rimane ancora incompleto in molte aree. Il comparto si conferma, inoltre, caratterizzato da un’alta frammentazione verticale e orizzontale della gestione soprattutto nelle aree centro-meridionali del Paese con gestioni che, per la maggior parte, si rinnovano ogni anno. Dal punto di vista della compagine societaria, al Sud il 62% dei gestori della raccolta e del ciclo integrato sono gestori di natura privata, il 30% è rappresentato da gestori a capitale pubblico e il 7% sono società miste, mentre l’1% delle gestioni è svolta direttamente dai comuni in economia».

«Per quanto riguarda la tipologia di affidamento - prosegue il report -, il 79% della popolazione nelle isole e il 67% del Sud, è gestito da società con affidamento del servizio tramite gare d’appalto, le cui durate relativamente brevi causano un frequente ricambio della gestione del servizio e conseguentemente un più basso livello di investimenti. Su oltre 3.000 gare espletate dal 2014 al 2024 per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, il 55% è al Sud e la maggior parte hanno una durata inferiore ai 5 anni (1.299 rispetto a 445 gare con durata superiore a 5 anni), a conferma delle difficoltà nella standardizzazione delle tempistiche di affidamento dei servizi di igiene urbana a livello nazionale».