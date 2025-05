Formazione professionale, apprezzamento delle associazioni datoriali per il bando triennale Iefp

«Un momento di confronto autentico e costruttivo. Il metodo adottato - aperto, partecipativo, tecnicamente solido - rappresenta un modello virtuoso di concertazione istituzionale. Un provvedimento che recepisce le istanze del territorio, introduce reali semplificazioni e pone le basi per una formazione più efficace, inclusiva e vicina ai giovani. Accogliamo con favore l’introduzione della procedura a sportello, un cambiamento che segna una svolta per il sistema IeFP, allineandolo ad altri strumenti di programmazione regionale già consolidati. Si tratta di una scelta strategica che supera la logica rigida delle graduatorie, favorendo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, con benefici concreti in termini di rapidità, certezza delle tempistiche e semplificazione amministrativa».

Le associazioni datoriali Anfop Sicilia, Cenfop Sicilia, Forma Sicilia e Forma.Re, che rappresentano una parte significativa degli enti di formazione professionale accreditati in Sicilia, esprimono piena soddisfazione per l’adozione dell’Avviso triennale 2025–2026 per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), ufficialmente presentato presso l’Assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, alla presenza dell’assessore Mimmo Turano, del direttore generale Vincenzo Cusumano e della dirigente alla programmazione Cuttitta.

Inoltre: «Dal punto di vista tecnico e normativo, l’Avviso si distingue per l’adozione di standard nazionali condivisi (CSR n. 155/2019, DDG n. 1277/2021, DM n. 139/2022), che assicurano uniformità nella qualità dei percorsi e dei servizi formativi in tutta l’Isola. Elemento centrale è l’impiego del Sistema Informativo SI Sicilia FSE, che rappresenta uno strumento fondamentale per una gestione trasparente, tracciabile e integrata della progettazione, dell’attuazione e del monitoraggio dei percorsi. Un’innovazione tecnologica che rafforza il ruolo degli enti di formazione nella governance del sistema. Un ulteriore motivo di apprezzamento è la forte attenzione riservata agli allievi, in particolare ai giovani in obbligo scolastico. Le misure previste - tra cui l’inclusione delle aree svantaggiate, la valorizzazione delle attività extracurriculari, e la rimodulazione delle classi per disabilità - rispondono alle esigenze di una formazione inclusiva, orientata all’occupabilità e alla lotta contro la dispersione scolastica.

E concludono: «È un Avviso che guarda ai giovani, ma che restituisce anche dignità e certezze agli enti di formazione e che mostra come sia possibile costruire strumenti di policy efficienti, condivisi e capaci di produrre impatto reale. Un plauso convinto all’assessore Mimmo Turano, al direttore generale Cusumano, alla dirigente Cuttitta e all’intera struttura dipartimentale per la qualità del lavoro svolto, per la disponibilità al dialogo e per l’efficacia del percorso partecipativo che ha condotto alla stesura dell’Avviso. Confermiamo la piena disponibilità a proseguire nella collaborazione con l’Amministrazione regionale nelle fasi successive di attuazione, con l’obiettivo comune di rafforzare il sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Sicilia e garantire opportunità concrete ai giovani».