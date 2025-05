Via alla campagna di raccolta del fieno a Trapani e Palermo, la Cia: sarà un anno record

È iniziata con segnali più che incoraggianti la campagna di raccolta del fieno nelle province di Trapani e Palermo. La Cia Sicilia Occidentale traccia un primo bilancio positivo, sia in termini quantitativi che qualitativi. Dopo un 2024 segnato da una grave siccità, il ritorno a condizioni meteo-climatiche più favorevoli sta garantendo un raccolto abbondante e di buona qualità, che sarà fondamentale nei prossimi mesi per sostenere l’alimentazione degli allevamenti zootecnici del territorio.

«Rispetto all’anno scorso, caratterizzato da una siccità prolungata che ha messo in ginocchio molte aziende agricole - spiega Matteo Paladino, vicepresidente vicario della Cia Sicilia Occidentale - quest’anno le piogge sono state regolari e distribuite in modo ottimale durante l’inverno e la primavera. Questo ha permesso una buona crescita del foraggio, fondamentale per garantire autosufficienza alimentare agli allevamenti». Il clima, dunque, ha giocato un ruolo decisivo nel determinare la riuscita della stagione. Ora però l’attenzione si sposta alla fase cruciale dell’imballaggio. «È fondamentale - prosegue Paladino - che ci sia bel tempo nei prossimi giorni, per consentire una perfetta asciugatura e per evitare che l’umidità comprometta il prodotto con la formazione di muffe. Se tutto procederà regolarmente, potremmo assistere anche a una normalizzazione dei prezzi».