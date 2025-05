«La nuova composizione negoziata», incontro alla Camera di Commercio

«La nuova composizione negoziata: una criticità aziendale si trasforma in opportunità di rilancio e la digitalizzazione al servizio delle imprese», è il titolo dell’incontro che si svolgerà mercoledì prossimo, 21 maggio, dalle ore 15,30, nella Sala Terrasi della Camera di Commercio di Palermo Enna, in via Emerico Amari, 11.

L’appuntamento è organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna, di concerto con la Commissione paritetica permanente per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi d’impresa della Regione Siciliana. Aprirà i lavori Alessandro Albanese, presidente Camera di Commercio Palermo Enna, con la presenza di Edy Tamajo, assessore delle attività produttive della Regione Siciliana, Dario Greco, presidente dell’ordine degli avvocati di Palermo, Nicolò La Barbera, presidente ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Palermo, Guido Barcellona, segretario generale Camera di Commercio di Palermo Enna.

Sono previsti gli interventi di: Alessandro Pettinato, vicesegretario generale di Unioncamere, Alberto Stagno d’Alcontres, professore ordinario di diritto commerciale università di Palermo, Pietro Busetta, professore ordinario di statistica economica Università di Palermo, Santo Li Causi, capo sezione riscossione direzione regionale della Sicilia - Agenzia delle Entrate, Massimo Romano, consigliere ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Palermo. Modera: Alberto Marino, coordinatore della Commissione paritetica permanente per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi d’impresa della Regione Siciliana.