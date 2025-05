Bonus Energia, Tamajo: «Riprogrammati 14 milioni per estendere beneficio ad altre mille imprese siciliane»

L’assessorato regionale alle Attività produttive ha definito la riprogrammazione dei fondi finalizzati all’erogazione del Bonus Energia, con uno stanziamento complessivo di 12,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Poc Sicilia.

La misura consentirà di liquidare il contributo a oltre 450 aziende siciliane che avevano presentato domanda, ma erano rimaste in attesa per mancanza di fondi. A queste si aggiungono oltre 500 imprese di dimensioni minori che, grazie a un’ulteriore integrazione da 1,2 milioni di euro, riceveranno il sostegno previsto.

«Il Bonus Energia - spiega l'assessore Edy Tamajo - è stato pensato per accompagnare le imprese siciliane in un momento complesso, segnato dagli effetti economici della pandemia e dall’aumento dei costi energetici causato dal conflitto in Ucraina. Si tratta di un intervento concreto per restituire liquidità e fiducia al sistema produttivo dell’Isola. Con questa misura, il governo Schifani completa un percorso atteso da tante imprese. Era nostro dovere dare seguito agli impegni presi e non lasciare indietro nessuno. Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità per trovare le risorse e sbloccare una situazione che pesava su centinaia di realtà produttive. Oggi diamo un segnale chiaro: la Regione è presente, ascolta e agisce. Le aziende siciliane non chiedono assistenza, ma opportunità. E noi stiamo costruendo le condizioni perché possano continuare a investire, a creare lavoro, a generare valore. Dalla crisi si esce con il coraggio, ma anche con il sostegno delle istituzioni. Questo è il senso del nostro impegno quotidiano».